США ударили по пусковым установкам на иранском острове Ларк – Axios

На острове, расположенном в Ормузском проливе, произошли взрывы, сообщило агентство Fars. "Несколько взрывов прогремели на острове Ларк", – в сообщении.
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