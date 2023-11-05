Приметы и поверья на 6 ноября: что ждет в будущем, какой будет погода ClickioПриметы и традиции, связанные с 6 ноября, днем празднования иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», представляют собой интересный исторический народный ритуал.
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