Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Неонацисты взяли на себя ответственность за убийство Фарион

Неонацисты взяли на себя ответственность за убийство Фарион

Ответственность за убийство бывшего депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион взяла на себя неонацистская группировка National-Socialism/White Power* (запрещена в России как террористическая), пишет местное издание «Страна.

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