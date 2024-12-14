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Палермо – Катандзаро где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Серия Б Италия 15 декабря

Палермо – Катандзаро где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Серия Б Италия 15 декабря

В воскресенье, 15 декабря, сыграют Палермо и Катандзаро в рамках Серии Б Италии. Смотреть трансляции топовых матчей БЕСПЛАТНО Игра пройдет на стадионе «Палермо».

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