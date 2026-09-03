Вэнс отметил «смехотворную атрофию» военного потенциала Европы

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о «смехотворной атрофии» военного потенциала Европы. «Я считаю, что это, честно говоря, наглядно демонстрирует ту смехотворную атрофию, которую мы наблюдали со стороны наших европейских союзников, и их неспособность реально что-либо сделать для обеспечения поставок на мировые энергетические рынки», — сказал Вэнс, отвечая на вопрос о высоких ценах на бензин в Европе.