БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Начинается строительство колоссальных газопроводов в Иран мощностью в 2 «Севeрных потока» или чего добилась Германия

Начинается строительство колоссальных газопроводов в Иран мощностью в 2 «Севeрных потока» или чего добилась Германия

  На днях иранская сторона раскрыла детали соглашения между Россией и Ираном по газу. Стали известны подробности о мощности и месте строительства новых колоссальных газопроводов, которые дадут РФ возможность поставлять газ в Индию и Пакистан.

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