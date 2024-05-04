Белый дом за полгода почти 150 раз исправлял оговорки Байдена

С начала 2024 года сотрудникам по связям с общественностью Белого дома приходилось исправлять публичные выступления президента Джо Байдена по меньшей мере 148 раз, показал анализ официальных стенограмм, проведенный порталом Daily Caller.
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