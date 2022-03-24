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«Рома» готова продать Абрахама за 120 млн евро. «Челси» вправе выкупить его обратно за 80 млн с 2023 года (Daily Mail)

Форвард Тэмми Абрахам по окончании сезона может покинуть «Рому». Римский клуб готов продать 24-летнего англичанина не менее чем за 100 млн фунтов (120 млн евро), сообщает Daily Mail.

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