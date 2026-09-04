Осужденный за убийство генерала Москалика внесен в список террористов

Игнат Кузин*, приговоренный к пожизненному заключению за теракт, в результате которого погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик, включен в перечень террористов и экстремистов.
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