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Осужденный за убийство генерала Москалика внесен в список террористов

Игнат Кузин*, приговоренный к пожизненному заключению за теракт, в результате которого погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик, включен в перечень террористов и экстремистов.

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