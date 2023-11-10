В Свердловской области у должника по алиментам арестовали автомобиль, а его отправили под арест

Судебные приставы в Верх-Исетском районном отделении г. Екатеринбурга арестовали автомобиль должника по алиментам, который отправился под арест, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.
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