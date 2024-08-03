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Рязанские новости

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СБУ перевел подрывнику железной дороги под Рязанью 100 тысяч рублей

СБУ перевел подрывнику железной дороги под Рязанью 100 тысяч рублей

Гражданин России и Италии Руслан Сидики* рассказал, что Служба безопасности Украины перевела более 100 тысяч рублей за сборку им четырех БПЛА и компонентов для самодельной взрывчатки, которые он использовал для атаки военного аэродрома Дягилево.

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