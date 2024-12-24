Пушков назвал деградацию правящего класса причиной упадка западной цивилизации

Упадок западной цивилизации связан с целым рядом факторов. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков Он выразил мнение, что настоящие причины упадка скрыты в большой деградации правящего класса, геополитическом фанатизме либералов и политике «открытых границ».