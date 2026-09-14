Семейная постыдная тайна превратилась в инструмент шантажа: четверо вымогателей из Лабинска получили большой срок за «сделку» на 18 миллионов

Семейная постыдная тайна превратилась в инструмент шантажа: четверо вымогателей из Лабинска получили большой срок за «сделку» на 18 миллионовСудебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда поставила точку в резонансном деле, где переплелись семейное предательство, жажда наживы и попытка обойти закон там, где он требует прямого вмешательства.
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