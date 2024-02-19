Школьника в Пашино сбила женщина за рулем Suzuki Alto

ДТП произошло 19 февраля в 14 часов 50 минут в микрорайоне Пашино Калининского района. По данным ГИБДД, женщина за рулем иномарки двигалась по улице Новоуральская и напротив дома № 12 совершила наезд на мальчика 2014 года рождения.