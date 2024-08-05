Россиянку отказались выпустить за границу из-за одной цифры в паспорте

Россиянка лишилась отпуска в Турции из-за опечатки в загранпаспорте. Об этом сообщил портал 78.ru. Женщина по имени Светлана собиралась лететь в Анталью из Санкт-Петербурга 2 августа, но на контроле в аэропорту Пулково ее отказались выпустить за границу.