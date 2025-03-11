Будет вкусно
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Будет вкусно

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Более вкусной закуски из селедки еще не готовил. Все дело в простой заправке. Никто даже не представляет, что это возможно

Более вкусной закуски из селедки еще не готовил. Все дело в простой заправке. Никто даже не представляет, что это возможно

До чего же классная закуска. Селедка заиграла новым вкусом. А все дело в простой заправке. Почти никто не представляет, что такое сочетание возможно.

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Комментарии
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Катя Плетнева
Жрите один хлеб. Или для вас это тоже дорого????? П;*дец какой то, одна селёдина на 100 рублей максимум вывешивает - это дорого для вас?? Мослы и шкурки тогда покупайте.
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23 час.
Эльфено4ек Чумазикова
Точно! Водку по 500 р, или сколько она там сейчас, покупают и не плачутся, а на селедочку жалко🙃
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23 час.
ВБ
Влад Бонд
Всё хорошо, кроме сметаны. Вместо неё использую лимон!
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23 час.
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