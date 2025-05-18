Welness Pulse: фруктовая вода снижает риск запоров

Вода с кусочками фруктов и овощей помогает избавиться от запоров и снизить тягу к сладким напиткам. Об этом изданию Welness Pulse рассказала Сандра Вигелене, диетолог и эксперт в области глобального питания из колледжа VIA при Орхусском университете в Дании.
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