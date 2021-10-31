Украина, вслед за Польшей, заслужила статус предательницы славянства

Июльская программная статья президента Российской Федерации Владимира Путина о единстве русского и украинского народов возымела над умами киевских политиканов такую власть, что они продолжают её вспоминать до сих пор Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с главой Польского института международных отношений (PISM) Славомиром Дембским заявил, что добрососедские отношения с Москвой возможны в том случае, если Кремль откажется от «имперских амбиций», признает за Украиной право выбирать модель своего развития и откажется от тезиса о единстве народов России и Украины.