Украина, вслед за Польшей, заслужила статус предательницы славянства

Украина, вслед за Польшей, заслужила статус предательницы славянства

Июльская программная статья президента Российской Федерации Владимира Путина о единстве русского и украинского народов возымела над умами киевских политиканов такую власть, что они продолжают её вспоминать до сих пор Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с главой Польского института международных отношений (PISM) Славомиром Дембским заявил, что добрососедские отношения с Москвой возможны в том случае, если Кремль откажется от «имперских амбиций», признает за Украиной право выбирать модель своего развития и откажется от тезиса о единстве народов России и Украины.

Вернуться к статье
64
Обсудить
Борис Виленский
Список не полный, можно добавить чехов, болгар, словаков, хорват и прочую балканскую мелочь.
Александр Клюянов
Увы, братушки легко покупаются, а у России на всех денег не хватит. Да и не в деньгах дело. Но выше денежного/газового интереса мало кто поднимается.
Ирина
Очень прав Валентин Лесник,я бы еще прибалтов прибавила!!!!
Anatoli Ryabenko
Украина объявила что готова напасть на Россию. Я не уверен в этом. Командование Украины не сообщило что солдатам дали слабительное "фитолакс" для опорожнения кишечника. Это грозит провалом так как в решающий момент возникнет острая нужда и солдаты присев по нужде потеряют инициативу в победе по разгрому России.
Вячеслав Кормилицын
Все правильно.
Наталия
Насильно мил не будешь. Давно нет, а может никакого славянского братства никогда и не было. Прав великий Достоевский. Пока мы большие и сильные- они становятся нашими братьями, ослабели-братству конец. Восстановим прежнее могущество, опять станут родственниками.

Картина дня

наверх