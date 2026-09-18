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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Самсонова о том, что ведет у Костюк в личке 5:0: «Я об этом забыла, потому что мы очень давно не играли»

Людмила Самсонова прокомментировала победу над Мартой Костюк в четвертьфинале турнира в Гвадалахаре – 4:6, 6:2, 7:5.

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