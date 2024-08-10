Установлены 12 фигурантов по делу Логиновой о торговле новорожденными

В рамках уголовного дела Юлии Логиновой, связанного с торговлей новорожденными, следователи выявили причастность еще пяти лиц, включая предпринимателя, врача-гастроэнтеролога и полицейского майора, которая передала внучку одной из многодетных матерей.
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