Провинция.ру
Свежие новостиMain
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Провинция.ру

249 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Кто это ? И зачем мне знать, что её похоронили в Орду ??? Лучше напишите, как идет ремонт отопительной системы в моей...Погибшую в Орду р...
  • Михаил Мамонов
    Правильно сделали . наконец то Русские люди начали обьединяться и давать отпор ох...шим в конец чуркамМашину обижавших ...
  • Ингерман Ланская
    погастролила натащя по турецким самцамПогибшую в Орду р...

В колонии строгого режима Парфина осуждённых не инструктировали по вопросам охраны труда

В колонии строгого режима Парфина осуждённых не инструктировали по вопросам охраны труда

Нарушение было выявлено при проверке исполнения требований трудового законодательства в ФКУ ИК-9, расположенного в посёлке Парфино, прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Новгородской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх