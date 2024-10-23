В колонии строгого режима Парфина осуждённых не инструктировали по вопросам охраны труда

Нарушение было выявлено при проверке исполнения требований трудового законодательства в ФКУ ИК-9, расположенного в посёлке Парфино, прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Новгородской области.
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