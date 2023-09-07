Решение администрации Соединенных Штатов поставить Украине снаряды с обедненным ураном поставят «крест на целых поколениях» и говорят о тотальной бесчеловечности.
«Крест на поколениях»: посольство России о поставках Украине снарядов с ураном
Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Решение администрации США, как и ранее Лондона, поставить Украине снаряды с обедненным ураном, это и есть уничтожение славянских народ и пригнуть к ногам Гейропу. Они то за морями и океанами! Но МИД как всегда выразил озабоченность и на этом успокоился. Однако вопрос то крайне серьёзный и отвечать должен Президент, этого нельзя допускать! ,Ковид, заражённые комары, биолаборатории вокруг нас, снаряды с ураном - а мы шепчем в ответ что так не хорошо поступать.
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19 час.
Сибиряк
Успокойтесь, ответка будет, и довольно серьёзная.
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18 час.
ВД
Вовладар Даров
Без сомнения, ответ будет равнозначный!
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17 час.
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