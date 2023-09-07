«Крест на поколениях»: посольство России о поставках Украине снарядов с ураном

ГБ

Геннадий Бережнов

Решение администрации США, как и ранее Лондона, поставить Украине снаряды с обедненным ураном, это и есть уничтожение славянских народ и пригнуть к ногам Гейропу. Они то за морями и океанами! Но МИД как всегда выразил озабоченность и на этом успокоился. Однако вопрос то крайне серьёзный и отвечать должен Президент, этого нельзя допускать! ,Ковид, заражённые комары, биолаборатории вокруг нас, снаряды с ураном - а мы шепчем в ответ что так не хорошо поступать.