Лучше не стало: фанаты отреагировали на заявление о состоянии Кейт Миддлтон

У подданных короля Карла заканчивается терпение. Кейт Миддлтон начинает терять популярность LEGION-MEDIAВсего пару месяцев назад мало кто усомнился бы в ответе на вопрос, кто является самым популярным членом британской королевской семьи.
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