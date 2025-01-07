Две индексации пенсий в 2026: что планируют в российском правительстве?

В 2026 и 2027 годах в Российской Федерации запланированы двойные индексации пенсий. Депутат Госдумы Никита Чаплин анонсировал повышение на 4,5% в феврале и 5,5% в апреле 2026 года; в 2027 - на 4% и 4,1% соответственно.