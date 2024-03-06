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Военное обозрение

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WSJ: Киев отправил украинских военных в Судан для участия в боевых действиях, несмотря на большие потери ВСУ

WSJ: Киев отправил украинских военных в Судан для участия в боевых действиях, несмотря на большие потери ВСУ

В Киеве считают, что Украина должна бороться с Россией "во всех уголках мира".

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