Обстрел Донецка и попытки атаковать Крымский мост: Запад в открытую воюет с Россией

Сегодня 2,1K прочитали Без непосредственного участия иностранных специалистов, без спутников, которыми управляют из Пентагона, без инструкторов, которые знают, как управлять высокотехнологичной техникой ракеты не полетят.
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