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Ростислав Ищенко: Выбрана война. О новых планах Запада на Украине

Ростислав Ищенко: Выбрана война. О новых планах Запада на Украине

Всё началось с анонсированной отставки Виктории Нуланд. Учитывая возраст отставленной, это может быть концом успешно развивавшейся карьеры внучки местечковых эмигрантов и дочери Йельского профессора, пробившейся в высший эшелон американской политики, причём в самой закрытой и корпоративной его части – по ведомству Госдепа.

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Комментарии
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Владимир Аверков
всё проще на окраине...просто Западу надо держаться до последнего хохла.а попутно формировать команду предателей,которые потом подпишут капитуляцию хоть на каких-то приемлемых условиях.....а зеля-просто баран на заклание...
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