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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Тактический шутер Ready or Not получит новые миссии и улучшения искусственн...

Тактический шутер Ready or Not получит новые миссии и улучшения искусственного интеллектаТактический шутер Ready or Not готовится к масштабному обновлению, которое привнесет в игру не только новые миссии, но и кардинально улучшенный искусственный интеллект противников.

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