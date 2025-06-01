Тактический шутер Ready or Not получит новые миссии и улучшения искусственн...

Тактический шутер Ready or Not получит новые миссии и улучшения искусственного интеллектаТактический шутер Ready or Not готовится к масштабному обновлению, которое привнесет в игру не только новые миссии, но и кардинально улучшенный искусственный интеллект противников.
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