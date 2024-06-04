НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Alldaily

191 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван
    Трудно понять, для чего это оголение? Для чего? Ведь это же выступление, а не показ купальников. И саму Бузову не пон...Власти изучают от...
  • Искандер
    «Искренне желаю ему счастья и чтобы он больше не" бегал от нынешней жены ни к какой новой Насте.Любовь сквозь год...
  • Иван Иваныч
    Эта вездесущая гнида Андрей Разин и здесь всё "рассекретил"- испортил, ну не хотели родственники и она сама этой огла...Как Заворотнюк и ...

В Госдуме предложили ввести требования к одежде артистов

В Госдуме предложили ввести требования к одежде артистов

После выступления Ольги Бузовой на мероприятии в Уфе депутат Госдумы Ирина Филатова отправила письмо министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой ввести обязательные требования к одежде  исполнителей на мероприятиях, не ограниченных по возрасту.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх