В Госдуме предложили ввести требования к одежде артистов

После выступления Ольги Бузовой на мероприятии в Уфе депутат Госдумы Ирина Филатова отправила письмо министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой ввести обязательные требования к одежде исполнителей на мероприятиях, не ограниченных по возрасту.