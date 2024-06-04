В Госдуме предложили ввести требования к одежде артистов

После выступления Ольги Бузовой на мероприятии в Уфе депутат Госдумы Ирина Филатова отправила письмо министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой ввести обязательные требования к одежде исполнителей на мероприятиях, не ограниченных по возрасту.
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