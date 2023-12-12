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При пожаре в СНТ «Ватутинки» в Москве пострадали семь человек

При пожаре в СНТ «Ватутинки» в Москве пострадали семь человек

В Москве семь человек получили травмы в ходе возгорания, которое произошло в СНТ «Ватутинки». Об этом во вторник, 12 декабря, проинформировало издание «360» со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

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