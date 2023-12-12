При пожаре в СНТ «Ватутинки» в Москве пострадали семь человек

В Москве семь человек получили травмы в ходе возгорания, которое произошло в СНТ «Ватутинки». Об этом во вторник, 12 декабря, проинформировало издание «360» со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии