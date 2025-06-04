Рустам Минниханов в рамках форума «Татарстан — Мордовия» пообщался с подростками

ЕГЭ — это не лучший подход к оценке знаний детей. Свое мнение по поводу Единого Государственного экзамена выразил сегодня Рустам Минниханов во время встречи с участниками межрегионального форума «Татарстан — Мордовия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии