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Парламентская газета

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Шохин: Ситуация на рынке топлива перестала ухудшаться

Шохин: Ситуация на рынке топлива перестала ухудшаться

Ситуация на рынке топлива перестала ухудшаться, но ценовой шок оказался достаточно серьезным. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, передает ТАСС 22 июля.

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