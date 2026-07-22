Шохин: Ситуация на рынке топлива перестала ухудшаться

Ситуация на рынке топлива перестала ухудшаться, но ценовой шок оказался достаточно серьезным. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, передает ТАСС 22 июля.
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