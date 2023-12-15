Заседание рабочей группы по снижению административного давления прошло на Сахалине

Андрей Коваленко принял участие в очередном заседании рабочей группы по вопросам снижения административного давления на бизнес в Сахалинской области под председательством первого заместителя Губернатора Сахалинской области – руководителя администрации Губернатора и Правительства Сахалинской области С.