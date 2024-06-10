Внедорожники Oting Paladin и Tank 300 – тест в цифрах

Подробнее об испытаниях читайте по этой ссылке.Бриллиантовое сердце Под капотом Паладина стоит наддувный двигатель Mitsubishi 4K31, созданный в 2022 году китайским подразделением Mitsubishi в городе Шэньян.
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