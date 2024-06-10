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Новости экономики России

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Нефть удержится в диапазоне $80-85 за баррель

В прошлую пятницу глобальные рынки утратили позитивный настрой, после того как сводка по уровню занятости в США (nonfarm payrolls) показала, что ситуация на рынке труда, вопреки ожиданиям, все еще более благоприятна для соискателей, чем для работодателей.

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