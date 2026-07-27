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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ак Барс» продлил контракт с Биляловым на 2 года

« Ак Барс » заключил соглашение на два года с 31-летним голкипером Тимуром Биляловым . В прошлом сезоне он провел 47 матчей в Fonbet чемпионате КХЛ, одержал 25 побед, пропуская в среднем 2,35 шайбы и отражая 91,9% бросков.

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