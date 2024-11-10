Врач-диетолог рассказала, какие продукты и напитки вызывают подагру

Пакетированные соки, газированная вода, любые напитки и продукты с высоким содержанием сахара, (сахарозы или фруктозы), алкоголь, мясо и неограниченное употребление фруктов могут привести к возникновению подагры.
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