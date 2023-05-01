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В Ленобласти ликвидировали угрозу подрыва второй опоры ЛЭП

В Ленобласти ликвидировали угрозу подрыва второй опоры ЛЭП

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил о ликвидации угрозы подрыва второй опоры ЛЭП. «Взрывотехники сняли и разминировали заряд с взрывателем.

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