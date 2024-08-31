Релиз седьмого патча для Baldur's Gate 3 состоится на следующей неделе Как стало из...

Релиз седьмого патча для Baldur's Gate 3 состоится на следующей неделеКак стало известно, в своем Discord-канале разработчики из Larian Studios сообщили о том, что релиз седьмого патча для Baldur’s Gate 3 состоится уже на следующей неделе.
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