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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Релиз седьмого патча для Baldur's Gate 3 состоится на следующей неделе Как стало из...

Релиз седьмого патча для Baldur's Gate 3 состоится на следующей неделе Как стало из...

Релиз седьмого патча для Baldur's Gate 3 состоится на следующей неделеКак стало известно, в своем Discord-канале разработчики из Larian Studios сообщили о том, что релиз седьмого патча для Baldur’s Gate 3 состоится уже на следующей неделе.

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