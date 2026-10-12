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МИД Китая назвал переговоры единственным путем урегулирования кризиса на Украине

МИД Китая назвал переговоры единственным путем урегулирования кризиса на Украине

Китай поддерживает все усилия, которые способствуют завершению конфликта на Украине. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, ее процитировало РИА «Новости» .

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