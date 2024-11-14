В Павловском санаторном детском доме обновили коечный фонд

В Павловском санаторном детском доме состоялось полное обновление коечного фонда, в рамках которого учреждение получило 68 новых кроватей и около 600 единиц мягкого инвентаря, включая матрасы, подушки, одеяла и комплекты постельного белья.
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