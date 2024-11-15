Врач Азнаурян рассказал, как защитить зрение при использовании смартфона

Врач-офтальмолог Игорь Азнаурян дал рекомендации, как защитить зрение при использовании смартфона. «Каждые 20 минут, а лучше чаще, отводите взгляд от экрана смартфона и смотрите на объект на расстоянии шести метров в течение 20 секунд, например, на что-то за окном», — заявил эксперт в беседе с Радио Sputnik.