Царь – хороший, бояре – плохие. О злодеяниях бояр, окружавших Ивана Грозного

Можем ли мы, граждане России, представить, что, например, председатель Государственной думы РФ В. В. Володин бежал в США, Великобританию или какую-нибудь иную враждебную России страну? Нет.
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