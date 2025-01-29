Наемники из других государств напуганы своим положением на Курском фронте. При разговоре с журналистам канадского издания CBC, боевики из 80-й воздушно-штурмовой бригады ВСУ закрыли лица и сообщили о больших потерях, попросив помочь им выехать из российского региона.