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Курские новости

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Наемники украинской армии умоляют вывезти их с Курского направления

Наемники украинской армии умоляют вывезти их с Курского направления

Наемники из других государств напуганы своим положением на Курском фронте. При разговоре с журналистам канадского издания CBC, боевики из 80-й воздушно-штурмовой бригады ВСУ закрыли лица и сообщили о больших потерях, попросив помочь им выехать из российского региона.

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