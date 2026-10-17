Почему вообще существует Вселенная? Не как появились звёзды и галактики, не что происходило после Большого взрыва, а почему есть хоть что-нибудь: пространство, время, материя и законы физики? Это не риторический вопрос.
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