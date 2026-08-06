Суд в Петербурге взыскал с жены 49 тысяч рублей в пользу любовницы мужа за оскорбления

Суд в Санкт-Петербурге вынес решение по необычному делу о семейной драме. Местную жительницу оштрафовали на 3 тысячи рублей за оскорбление любовницы её супруга и обязали выплатить ей 49 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
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