RusNews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RusNews

18 подписчиков

Суд в Петербурге взыскал с жены 49 тысяч рублей в пользу любовницы мужа за оскорбления

Суд в Петербурге взыскал с жены 49 тысяч рублей в пользу любовницы мужа за оскорбления

Суд в Санкт-Петербурге вынес решение по необычному делу о семейной драме. Местную жительницу оштрафовали на 3 тысячи рублей за оскорбление любовницы её супруга и обязали выплатить ей 49 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии