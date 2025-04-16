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«Даже стыдно такое выкладывать». Жена главного тренера «Салавата» пожаловалась на фанатов «Спартака»

«Даже стыдно такое выкладывать». Жена главного тренера «Салавата» пожаловалась на фанатов «Спартака»

Супруга главного тренера «Салавата Юлаева» Виктора Козлова Наталья выразила недовольство поведением болельщиков «Спартака» в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

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