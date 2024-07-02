Чёрный день ВВС Украины: бандеровцы потеряли сразу семь боевых истребителей Юлия СоколоваГрупповой удар невероятной результативности лишил противника сразу пяти боевых самолетов, еще два получили настолько серьезные повреждения, что ремонт пока под большим вопросом.
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