Российские танки в зоне СВО оснастили системами подавления FPV-дронов: главное за сутки

МОСКВА, 14 января, ФедералПресс. Российские танки получили комплексы подавления FPV-дронов «Сания», десантники в Херсонской области за сутки уничтожили пять беспилотников ВСУ, в аэропортах Москвы задержали 17 рейсов.
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