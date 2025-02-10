Основой для переговоров по Украине может стать документ 2022 года — МИД РФ

Основой будущих переговоров с Украиной может стать текст документа 2022 года, котрый прописывает демилитаризацию, денацификацию Украины и ее внеблоковый и безъядерный статус, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, 10 февраля сообщает РИА Новости.